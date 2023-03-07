Байден і Макрон обговорили підтримку України

Президент США Джо Байден і президент Франції Емманюель Макрон обговорили під час телефонної розмови підтримку України, повідомляє Білий дім.



«Обидва лідери обговорили свою підтримку Україні, включно з їхнім зобов’язанням продовжувати надавати Україні безпекову допомогу та стягувати з Росії відшкодування за її агресію», – йдеться у повідомленні.



Під час розмови Байден та Макрон також обговорили співпрацю між США та Францією в Індо-Тихоокеанському регіоні та спільні зусилля щодо реагування на виклики, які створює КНР для світопорядку, заснованого на правилах.

У лютому міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, який брав участь зустрічі у форматі «Рамштайн», заявив, що Україна має «хороші шанси» взяти ініціативу на полі бою, а також вказав на важливість підготовки України до весняного контрнаступу.