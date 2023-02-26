У Франції оголосили про початок масштабних військових навчань

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню 25 лютого оголосив про початок найбільших за останні десятиліття військових навчань, у яких візьмуть участь близько 20 тисяч солдатів та офіцерів. Навчання під назвою Orion 23 імітуватимуть повномасштабну війну у всіх середовищах – на морі, на суші та в повітрі. Крім того, будуть задіяні нові військові аспекти, такі як кібератаки та інформаційні операції.

Навчання триватимуть більше двох місяців і стосуватимуться всіх підрозділів французької армії. Вони імітуватимуть бойові дії високої інтенсивності. У навчаннях будуть задіяні армійські бронемашини Griffon, танки Leclerc, системи протиповітряної оборони, бойові літаки, а також авіаносець «Шарль де Голль».



Операція Orion 23 починається на півдні Франції та на острові Корсика. Пізніше вона буде і на атлантичному узбережжі країни. За заявою французького Міністерства оборони, мета навчань продемонструвати здатність Франції «вийти на театр воєнних дій першою та очолити багатонаціональну коаліцію».

Після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Європі зросло занепокоєння ситуацією з безпекою. Європейські країни проводять військові навчання, а Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ до НАТО, членами якого вже є більшість європейських країн.