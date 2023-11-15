Франція видала ордер на арешт Башара Асада

Французький суд видав міжнародний ордер на арешт президента Сирії Башара Асада за звинуваченням у злочині, повʼязаному із застосуванням хімічної зброї у 2013 році, повідомляє агенція AFP.

За даними джерела агенції, Асада підозрюють у співучасті у воєнних злочинах, унаслідок яких у серпні 2013 року в передмісті Дамаска Гуті загинули понад 1400 людей. Щодо них був застосований смертельний газ зарин. Підрозділ французького суду розслідує хімічні атаки з 2021 року.

Також були видані ордери на арешт брата Асада Махера, який фактично командує Республіканською гвардією Сирії, та двох генералів збройних сил, чиї імена не називаються.

Наприкінці серпня 2013 року по Гуті, густонаселеному передмістю Дамаска, був завданий удар ракетами з боєголовками, що містять зарин. Загалом на людей скинули близько 350 літрів отруйної речовини. За різними оцінками, внаслідок тієї атаки загинули від 300 до 1700 людей, зокрема, сотні дітей. За даними організації «Лікарі без кордонів», загальна кількість постраждалих у Гуті – понад три з половиною тисячі.

Досі немає точних фактів, хто причетний до атаки. Сирійська влада і опозиція звинувачують у трагедії одна одну. Правозахисна організація Human Rights Watch провину за наліт поклала на Дамаск.