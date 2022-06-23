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Війська РФ обстріляли Сумщину фосфорними снарядами – голова ОВА

Дмитро Живицький додав, що інформація про постраждалих і руйнування уточнюється

Російські військові 23 червня обстріляли Юнаківську громаду Сумської області фосфорними снарядами, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«При обстрілі Юнаківської громади росіяни застосували фосфорні снаряди», – написав Живицький у телеграмі.

Голова ОВА додав, що інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Він наголосив, що снаряди з фосфором заборонені при веденні війни.

Українська влада і раніше повідомляла, що військові РФ використовують у війні проти України заборонені фосфорні бомби. Повідомляли про такі факти на Донеччині, Луганщині, Київщині.

Сама Росія інформацію про можливе застосування своєю армією фосфорних боєприпасів під час війни в Україні не коментувала.

Фосфорні бомби та снаряди визнані негуманною зброєю. Додаткові протоколи у Женевській конвенції від 1977 року заборонили їх використання у разі небезпеки для мирного населення.

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