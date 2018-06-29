Франція звинувачує RT в поширенні брехні про хімічну атаку в Сирії

Французький регулятор засобів інформації виніс попередження RT France, французькому відділенню державної телекомпанії Росії, за викривлення фактів у програмі про атаку із застосуванням хімічної зброї в Сирії. У поширеній пізно ввечері 28 червня заяві Conseil Superieur de l'Audiovisuel (CSA) вказує, що програма RT France, яка вийшла в ефір 13 квітня й розповідала про імовірну хімічну атаку в сирійському регіоні Східна Гута, приписала сирійським цивільним слова, яких вони насправді не говорили.

Відразу після нападу, який стався 7 квітня в сирійському місті Дума, медики та рятувальники заявили, що 40 людей загинули від впливу газів, хлорину та зарину, а західні держави звинуватили в цьому інциденті сили сирійського президента Башара Асада. Ця атака спричинила глобальне обурення, і через кілька днів військові Сполучених Штатів, Великої Британії та Франції завдали ударів по об’єктах у Сирії, які, за їхніми даними, містили хімічну зброю.

За даними французького регулятора, RT France, висвітлюючи події в місті Дума, назвала новинний блок про це Simulated Attacks, тобто «зімітовані, сфабриковані напади». Кореспонденти RT, так само як і російський та сирійський уряди, висловили сумнів у самому факті нападу і звинуватили місцеву повстанську групу в інсценуванні атаки на цивільних. Французький регулятор заявив, що програма RT продемонструвала «брак чесності, точності інформації та різноманітності точок зору».