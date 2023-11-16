У Києві міністр закордонних справ Британії зустрівся з Шмигалем та Кулебою

Міністр закордонних справ Великої Британії Дейвід Кемерон, який перебуває з візитом в Україні, зустрівся з прем’єром-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Як написав у соцмережі Х Кулеба, переговори довели, що Україна та Британія налаштовані працювати разом на перемогу.



«Велика Британія залишається непохитною у постачанні Україні зброї, збільшенні її спільного виробництва та позбавленні Чорного моря від російської загрози», – додав він.



Шмигаль повідомив про обговорення з Кемероном «всебічної підтримки України, зокрема українського експорту».



«Саме з британськими компаніями ми створили новий механізм страхування суден. Розраховуємо на розвиток співпраці в цьому напрямку. Подякував за тренування українських військових. Цінуємо беззаперечну підтримку британського уряду», – зазначив прем’єр.

Раніше повідомлялося про зустріч Кемерона та президента України Володимира Зеленського.

Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Дейвід Кемерон 13 листопада став новим міністром закордонних справ Сполученого королівства. На цій посаді він змінив Джеймса Клеверлі, який перейшов на позицію міністра внутрішніх справ.