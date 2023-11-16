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В Україну приїхав міністр закордонних справ Великої Британії – Зеленський

міністр закордонних справ Великої Британії Дейвід Кемерон
міністр закордонних справ Великої Британії Дейвід Кемерон

В Україну приїхав міністр закордонних справ Великої Британії Дейвід Кемерон, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Перший робочий візит на новій посаді Дейвід Кемерон, державний секретар у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії, здійснив в Україну. Хороша зустріч. Зброя для фронту, посилення ППО, захист наших людей і критичної інфраструктури. Вдячний Британії за підтримку!» – написав Зеленський у телеграмі.

Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Дейвід Кемерон 13 листопада став новим міністром закордонних справ Сполученого королівства. Про це повідомив британський уряд.

Він змінив на посаді Джеймса Клеверлі, який перейшов на позицію міністра внутрішніх справ.

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