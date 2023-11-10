Британія достроково підготувала 30 тисяч українських військових – уряд

Уряд Великої Британії повідомив, що 30 тисяч українських військових пройшли навчання в рамках операції Interflex раніше від запланованого терміну.

Як повідомив британський міністр оборони Ґрант Шаппс, навчання завершили на сім тижнів раніше.

«Ми залучили міжнародних партнерів і можемо пишатися реальними змінами, які ми робимо для свободи України тут, у Великій Британії. Слава Україні», – написав Шаппс у соцмережі X (раніше Twitter).

У повідомленні британського уряду вказано, що це найбільша військова програма такого типу на британській землі з часів Другої світової війни.

Загальна кількість українських солдатів, які пройшли підготовку у Британії, перевищує 52 тисячі осіб від 2014 року, зазначили в уряді Британії.

За повідомленням, Interflex запустили в червні 2022 року і вона мала ціль підготувати 30 000 військовослужбовців до кінця 2023 року.

«Після запуску минулого літа до програми долучилася низка міжнародних партнерських сил, які надали важливий досвід, навчання і погляд на бойові дії на передовій. До числа цих країн входять Канада, Нова Зеландія, Норвегія, Данія, Фінляндія, Швеція, Литва, Нідерланди й Австралія. І сьогодні союзник НАТО, Румунія, також підтвердила свою участь, довівши загальну кількість країн-партнерів до десяти», – заявили в уряді Британії.

За повідомленням, за останні 12 місяців пакет підтримки Великої Британії розширився і тепер передбачає також підвищення кваліфікації українських морських піхотинців.

«Interflex змінив рівняння цієї війни, використавши український дух, мужність і рішучість і зіставивши це зі світовим військовим досвідом. Вирішальний внесок наших міжнародних партнерів у цю програму зміцнює глобальну підтримку України і підкреслює нашу єдину віру в те, що Україна може виграти і виграє цю війну», – заявив прем’єр Британії Ріші Сунак.

Операція Interflex, започаткована минулого року передбачає підготовку переважно нещодавно мобілізованих і добровольців, які впродовж п’яти тижнів отримують основні знання щодо володіння зброєю, навички ведення бойових дій, медичної допомоги.