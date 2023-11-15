Путін підписав зміни до закону про вибори президента, де йдеться про окуповані території

Володимир Путін напередодні підписав зміни до закону про вибори президента РФ, які, серед іншого, уточнюють порядок проведення голосування під час воєнного стану.
Так, згідно з документом, вибори на окупованих Росією територіях України можуть проводитись після консультацій із Центрвиборчкомом, Міноборони та ФСБ РФ. Також дозволяється проводити голосування як на всій території, де запроваджено воєнний стан, так і лише на її частині.
Зміни також стосуються заборони агітації на заблокованих ресурсах, можливості ведення реєстру «домашнього» голосування в електронному вигляді, а також допуску на засідання виборчкомів представників ЗМІ, які працюють лише на підставі трудового договору.
Крім того, змінами забороняється проведення фото- та відеозйомки на виборчих дільницях у військових частинах. Це можуть робити лише представники акредитованих ЗМІ за погодженням із командиром частини.
- Російська влада у вересні 2022 року оголосила про анексію чотирьох українських областей, частково окупованих.
- Україна і Захід засудили цю спробу анексії. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.
- Влада Україна заявляє, що збройним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.
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