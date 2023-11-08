Британія запровадила санкції щодо 29 російських компаній та осіб

Великобританія додала до свого санкційного списку 29 компаній і осіб, пов’язаних з російським бізнесом в сфері видобутку золота, нафти і в стратегічному секторі.



Як повідомляє британське МЗС, Лондон вважає їх причетними до фінансування війни Росії в Україні.

Під санкції потрапили найбільші видобувачі російського золота – зареєстрована у Великій Британії Highland Gold Mining Ltd. та афілійована з «Сєвєрсталлю» Nordgold, компанія «Красцвєтмет» та Російський союз промисловців та підприємців (РСПП). Персональні санкції стосуються великих бізнесменів, зокрема, основного акціонера Highland Gold та «Екополіса» Владислава Свіблова, президента «Южуралзолота» Костянтина Струкова, дружини та ділового партнера мільярдера Олексія Мордашова Марини Мордашової, Сергія та Вадима Трегубів, які керують нерухомістю.



Дядько та племінник Трегуби раніше стали героями розслідування, проведеного командою Навального спільно з виданням «Проект». Розслідувачі стверджують, що вони отримали в управління різну нерухомість вартістю понад мільярд доларів, реальним користувачем якої є голова «Газпрому» Олексій Міллер.



Всього на даний момент у списку санкцій Великобританії перебувають понад 1800 осіб і компаній, пов’язаних з російським бізнесом.

Нещодавно журналісти з’ясували, що юридична компанія, що належить громадянці Росії, відкрила понад 900 юридичних осіб у Великій Британії, з їхньою допомогою могли ховатися від санкцій російські бізнесмени і чиновники. Про це йдеться у розслідуванні Бі-Бі-Сі, британської некомерційної організації Finance Uncovered і Сейшельської радіомовної корпорації.