Журналісти виявили мережу з 900 пов’язаних із Росією компаній у Великій Британії

Юридична компанія, що належить громадянці Росії, відкрила понад 900 юридичних осіб у Великій Британії. З їхньою допомогою могли ховатися від санкцій російські бізнесмени і чиновники, йдеться у розслідуванні Бі-Бі-Сі, британської некомерційної організації Finance Uncovered і Сейшельської радіомовної корпорації.

Зареєстрована на Сейшелах юридична компанія «Альфа консалтинг» із 2017 року зареєструвала кожне п’яте партнерство з обмеженою відповідальністю в Англії, Уельсі та Північній Ірландії. Її керівниця – росіянка Вікторія Вальковська, офіси компанії були відкриті у Москві й Лондоні. Щонайменше частина цих компаній допомагала приховувати від британської влади справжніх власників активів, йдеться у розслідуванні. Крім того, «Альфа» надавала й інші послуги росіянам, які побоюються західних санкцій.

Як стверджується в матеріалі, «Альфа консалтинг» допомогла компанії колишнього власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина створити юридичну особу на Сейшелах, зареєструвавши її на тещу росіянина. Вона надала директора для однієї з компаній друга Володимира Путіна, колишнього міністра зв’язку Леоніда Реймана. Наданий директор не зареєстрував Реймана як політично значущу особу, що могло допомогти його компанії уникнути додаткових перевірок.

Одна з компаній, зареєстрованих «Альфою» для російського власника, сплатила за послуги американського лобіста для албанського політика Лулзіма Баші. Він більше ніж вісім років очолює парламентську опозицію в країні і обіймав кілька міністерських посад. Зокрема, він очолював Міністерство внутрішніх справ та Міністерство транспорту. Минулого року кілька світових ЗМІ з посиланням на джерела в американському уряді та розвідці повідомили, що Баша міг отримати фінансування з Росії на передвиборчу кампанію під гаслом «Зробимо Албанію знову великою» (він це заперечує).

Компанію Вальковської для російських громадян на Сейшелах рекомендує громадянам Міністерство закордонних справ, переконалося Радіо Свобода. У списку адвокатів на сайті МЗС зазначається, що Вальковська має досвід роботи з росіянами і можливість надавати правову допомогу за рахунок держави.

В «Альфі» у коментарі журналістам-розслідувачам сказали, що завжди суворо дотримуються законів. У компанії заявили, що не діють на користь клієнтів чи посередників, які, на її думку, були замішані у правопорушеннях. Зв’язок із бізнесом Пригожина там заперечують. Інформацію, яка дозволила зарахувати колишнього міністра Реймана до списку політично значущих осіб у компанії не знайшли, йдеться у відповіді.