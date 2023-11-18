«Орлани», Zala, Supercam: військові нищать російські дрони з «невидимої» британської ЗРК Stormer

Велика кількість російських БПЛА наразі є одним з найбільш серйозних викликів для українських підрозділів. Дрони противника в небі означають значне зростання ризиків для піхоти – одразу збільшується ймовірність наступу з боку військ РФ або починає працювати їхня артилерія. Як ППО біля лінії фронту полюють на безпілотники армії РФ – Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) розповіли бійці розрахунку британської ЗРК Stormer, який працює на Донеччині, де російські сили розпочали серію атак.

«Важливий там, де йдуть найбільше бої»

Інверсійні сліди у небі – від літаків армії РФ за десятки кілометрів. Вони надто далеко для українського розрахунку ППО, але він готовий знищувати цілі в небі. За кілька тижнів кількість результативних пусків ракет вимірюється десятками. Працює екіпаж на британському зенітно-ракетному комплексі (ЗРК) Stormer HVM.

ЗРК являє собою бронетранспортер FV4333 Stormer на гусеничному шасі з поворотною пусковою установкою для восьми ракет Starstreak на даху. Ці ракети здатні вражати ціль на максимальній висоті 5-7 км та на дальності 7 км. Екіпаж одного такого комплексу складається з трьох бійців.

«На цьому напрямку, на який ми заїхали, ми знищили 20 цілей типу безпілотники. Різних видів було – це «Орлани», Zala, Supercam. [...] Такий комплекс важливий там, де йдуть найбільше бої, де йде прорив противника, багато літає безпілотників. Ми стараємося допомагати артилерії, бо якщо літають [безпілотники] – артилерія не працює. Не працює артилерія – не допомагає піхоті. Тобто тоді уже дуже складно працювати», – пояснює Антон, командир екіпажу ЗРК Stormer.

ЗРК Stormer Велика Британія передала Україні приблизно у середині 2022 року. З того часу ці системи разом із радянськими прикривають війська поблизу лінії фронту і полюють насамперед за безпілотниками супротивника. Хоча коли ця система розроблялася, основними цілями, які їй планували доручити, були літаки та гелікоптери.

«Я навчався на комплексах ближньої дії. Тобто «Стрела-10», «Шилка», «Тунгуска» (радянські комплекси ППО ближнього радіуса дії різних типів – ред.). На ЗРК Stormer не їздив вчитися. Так вийшло, що навчився під час бойової роботи. Дуже довго на ній працюю вже. Майже рік. За рік ми знищили 55 безпілотників», – зазначає командир екіпажу.

«Вони ще летять і летять. І будуть летіти. І ми їх будемо знищувати. Інакше ніяк. Воно вже якось звично: виїхали, знищили, приїхали назад. От і все», – зазначає оператор ЗРК Stormer Ростислав.

Читайте також: Українська «акула»: як новий дрон «Шарк» допомагає бити по російських військах

Без радара, але з лазером і міцною бронею

Особливість британської машини – відсутність радара, через що його ще називають «невидимими». У цього є переваги і недоліки. З одного боку, оскільки вона нічого не випромінює, противник може її знайти лише візуально. З іншого, – у оператора тут багато роботи, оскільки принципу «вистрелив і забув» тут немає.

«Треба вести ракету. Джойстик є, і вона за лазером йде. Ціль в перехресті, перехрестя паралельно з лазером, і ракета собі летить. Летить в ціль по лазеру. Інакше ніяк», – пояснює Ростислав.

Бійці розповідають: під час одного із виїздів екіпаж збив російський БПЛА Zala. А за кілька секунд потому відбувся вибух поруч – це вже було влучання і детонація іншого дрону противника – ударного «Ланцету».

Як пояснює командир екіпажу ЗРК Stormer, Zala наводить «Ланцет» і підсвічує ціль. Бійці не одразу зрозуміли, що сталось, оскільки перебували всередині бойової машини – але одразу рушили з місця.

«Ланцет» не попав по бойовій машині. Він ударив метрах у трьох від бойової. Тобто одразу так думали: чи «Ланцет», чи артилерія, снаряд прилетів чи щось таке. Не влучили особливо. Близько-близько. Ну а потім, судячи з [даних] групи прикриття, то «Ланцет» був», – розповідає Антон.

Читайте також: «Військові РФ замінувались, позаливались бетоном»: танкісти ЗСУ про наступ на Мелітополь

Випадки, коли броня рятувала розрахунок, траплялися уже не раз.

«Раз були виїхали на готовність, буквально хвилин 5 простояли і почала «арта» по нас крити. Переді мною розірвався снаряд, я його побачив, одразу на газ надавив і тікати. Тікати на ній добре – вона майже 80 кілометрів їде в годину. І маневрена. Непогана машина, гарна», – згадує випадок з обстрілом і ще одну перевагу ЗРК Stormer механік-водій екіпажу Андрій.

Бійці хвалять британську машину – кажуть, у 90% пуски ефективні. Але, наголошують, треба більше – як ракет, так і бойових машин.