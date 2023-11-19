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Як технології зупиняють атаки російської армії

Як технології зупиняють атаки російської армії
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Як технології зупиняють атаки російської армії

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Удари по російських танках і піхоті: ЗСУ вдосконалили застосування FPV-дронів і активно полюють на супротивника на фронті. Російська армія теж масово застосовує безпілотники на передовій. Війна дронів вийшла на новий технологічний рівень: хто перемагає – Україна чи Росія?

Автори: Роман Пагулич, Олександр Руденський, Андрій Фартушок

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