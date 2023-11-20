«Cистема, м’яко кажучи, не ідеальна»: представник Міноборони про зміну командувача Медичних сил

Медична система у війську потребує «суттєвих змін і трансформацій». Так в ефірі Радіо Свобода прокоментував зміну командувача Медичних сил керівник пресслужби Міністерства оборони Ілларіон Павлюк.

«Очевидно, що певні зміни назріли, і ми розуміємо, що та медична система, в яку потрапляє воїн станом на зараз – вона, мְ’яко кажучи, не ідеальна. Кожен воїн має отримувати найбільш якісну і своєчасно допомогу, яку взагалі можливо надати на полі бою. Назріло рішення підійти до цієї ситуації серйозно і, зокрема, перезавантажити систему, перезавантажити командування – це нормальний процес. Важливо зазначити, що ротації у війську – це абсолютно нормальний процес, вони потрібні для того, щоб рухатись вперед», – сказав Павлюк у програмі «Свобода LIVE».

На запитання, чим саме міністерство невдоволене в роботі попередньої керівниці Медичних сил Тетяни Остащенко, Павлюк відповів, що потрібно «загалом покращити систему надання медичної допомоги воїнам».

«Думаю, що якоїсь величезної різниці між тими проблемами, якими незадоволені активісти, волонтери, про які говорять солдати з поля бою, військові медики, з тим, що бачимо і розуміємо ми в Міністерстві оборони, немає. Тому мова загалом про всі ті самі проблеми, необхідність покращити систему надання медичної допомоги воїнам», – зазначив Павлюк.

Призначення генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука він назвав «виваженим рішенням» міністра оборони, яке ухвалювалося після тривалих консультацій і розгляду кандидатів.

«У Міністерстві оборони вірять, що він впорається із задачами, які на нього покладають. Я думаю, що треба буде вже висловлювати своє задоволення або незадоволення, виходячи з результатів роботи людини. Міністерство оборони має чітке бачення першочергових задач, які перед новим очільником Командування Медичних сил ставляться. І, власне, від того, як ці задачі будуть виконувати, вже можна буде складати думку щодо цього кадрового рішення», – підсумував Павлюк.

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Раніше міністр оборони Рустем Умєров назвав задачі, які стоять перед командуванням Медичних сил. Серед них: дотримання стандартів медичного забезпечення, розвиток системи навчання тактичній медицині за стандартами НАТО та забезпечення постійної ротації особового складу між тактичним та стратегічним рівнем.

Раніше 19 листопада президент Володимир Зеленський повідомив про зміну командувача Медичних сил ЗСУ: він звільнив Тетяну Остащенко і призначив замість неї генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука. У вечірньому зверненні він заявив, що потрібен «принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів».

Анатолій Казмірчук з 2012 року очолював Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» у Києві.