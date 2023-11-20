У Міноборони кажуть, що створили «спеціальну структуру» для інтеграції F-16

У Міністерстві оборони України представиликонцепцію «Офісу-61», розповів заступник міністра генерал-лейтенант Олександр Павлюк на конференції в Копенгагені

Як пояснив Павлюк, «Офіс-61» є «спеціально створеною при Міноборони структурою, основна мета якої – організувати всебічне забезпечення неперервного процесу інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України».

Передбачено, що програма матиме два етапи розгортання: «швидкий трек», розрахований до кінця 2024 року, і масштабування.

Основними напрямами роботи «Офісу-61» стануть:

підтримка й розвиток інфраструктури аеродромів (авіаційних баз);

всебічний захист аеродромної інфраструктури включно із системою протиповітряної оборони;

відбір і навчання льотного складу й іншого авіаційного персоналу;

підтримка життєвого циклу літаків і логістичний супровід;

міжнародна комунікація й інші юридичні, фінансові, безпекові та адміністративні функції.

«Розвиток спроможностей тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, а разом із цим і переозброєння авіаційних бригад, – один із наших ключових пріоритетів», – підкреслив Павлюк.

Він наголосив, що станом на листопад 2023 року за сприяння іноземних експертів в Україні триває оцінка аеродромів для багатоцільових винищувачів, а перші українські льотчики й інженери продовжують навчання на F-16, розпочате в серпні.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що тренування українських пілотів на F-16 поки що є «мінімальними», а всіх пілотів відправити на навчання на Захід є неможливо.

У Румунії, на авіабазі Фетешті приблизно за 150 кілометрів від Бухареста, 13 листопада відкрився тренувальний центр для пілотів винищувальної авіації. На ньому військові навчатимуться пілотування американськими винищувачами F-16. Навчання українських пілотів раніше вже почали США та Данія. Данія повідомила про це у серпні, США – наприкінці жовтня.