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«Потрібен новий рівень медичного забезпечення»: Зеленський змінив командувача Медичних сил

Володимир Зеленський призначив Анатолія Казмірчука замість Тетяни Остащенко
Володимир Зеленський призначив Анатолія Казмірчука замість Тетяни Остащенко

Президент Володимир Зеленський змінив командувача Медичних сил Збройних сил України – про це він повідомив увечері 19 листопада. Відповідні укази також оприлюднив Офіс президента.

Згідно з ними, Зеленський звільнив Тетяну Остащенко і призначив замість неї генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука.

У вечірньому зверненні Зеленський повідомив, що ухвалив це кадрове рішення за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.

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«Завдання очевидне – і про це неодноразово говорилося в суспільстві, зокрема у спільноті наших бойових медиків, – потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів. Від якісних турнікетів до повної цифровізації та прозорості в постачанні, від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками в тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно», – заявив Зеленський у зверненні.

Тетяна Остащенко очолила Медичні сили ЗСУ в липні 2021 року.

Анатолій Казмірчук з 2012 року очолював Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» у Києві.

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