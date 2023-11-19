«Потрібен новий рівень медичного забезпечення»: Зеленський змінив командувача Медичних сил

Президент Володимир Зеленський змінив командувача Медичних сил Збройних сил України – про це він повідомив увечері 19 листопада. Відповідні укази також оприлюднив Офіс президента.

Згідно з ними, Зеленський звільнив Тетяну Остащенко і призначив замість неї генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука.

У вечірньому зверненні Зеленський повідомив, що ухвалив це кадрове рішення за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.

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«Завдання очевидне – і про це неодноразово говорилося в суспільстві, зокрема у спільноті наших бойових медиків, – потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів. Від якісних турнікетів до повної цифровізації та прозорості в постачанні, від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками в тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно», – заявив Зеленський у зверненні.

Тетяна Остащенко очолила Медичні сили ЗСУ в липні 2021 року.

Анатолій Казмірчук з 2012 року очолював Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» у Києві.