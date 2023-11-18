Справедливість бойових виплат має бути беззаперечною – Міноборони

Бойові виплати сьогодні опинилися під загрозою, бо «ними маніпулюють свої ж», розповів заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

«Бойові виплати українським військовим свідчать, що ми віддаємо найбільшу шану бійцям, яким стало духу піти під ворожий вогонь. І сьогодні цей символ – під загрозою. Не через обстріли, не через брак грошей, а тому, що бойовими виплатами маніпулюють деякі люди, свої ж. Виплати за ризик життям отримують працівники, чия робота не має нічого спільного з перебуванням у зоні бойових дій, є навіть окремі люди, які вдають службу на передовій, навідуючись туди ненадовго та епізодично», – наголосив Джигир.

Такі вчинки, за його словами, є «значно небезпечнішими, ніж просто неефективне або нецільове використання коштів, вони руйнують базову конструкцію в соціальному договорі держави».

Джигир також наголосив, що такі вчинки «руйнують впевненість бійців, що суспільство визнає і справедливо оцінює їх Чин, вони руйнують впевненість ще не призваних громадян, що у разі мобілізації на передову вони здобудуть беззаперечну повагу і визнання їхнього громадянського вчинку від кожного, хто залишається поза червоною зоною».

«Справедливість цих виплат має бути беззаперечною. І Міністерство оборони захищатиме їх від дискредитації. Бо це більше, ніж гроші. Відчуття залізної солідарності довкола винятковості бійців, які виконують бойові завдання – це те, над чим і треба будувати наш «залізний купол», – наголосив Джигир.

Раніше в Міноборони повідомили, що в результаті вибіркової перевірки виявили зловживань на 123 млн грн із виплат військовослужбовцям, які не брали участі в бойових діях і не виконували жодних бойових завдань. Служба внутрішнього аудиту міністерства вибірково перевірила приблизно 40 військових частин.

У червні президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до законодавства щодо проходження військової служби під час дії воєнного стану. Згідно із документом, військовослужбовцям щомісяця може виплачуватися додаткова винагорода в розмірі 30-100 тисяч гривень. Закон встановлює також доплату військовослужбовцям строкової служби – 6000 грн/міс, курсантам – 2350 грн/міс.