Міноборони: понад 12 тисяч військових і викладачів ЗСУ пройшли навчання за стандартами НАТО

Більше ніж 12 тисяч українських військових пройшли навчання за Програмою поліпшення освіти в обороні (DEEP) НАТО – про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони з посиланням на заступника міністра Олександра Павлюка.

Павлюк зустрівся з директором програми DEEP Маріушем Солісом у штаб-квартирі НАТО. Як зазначає НАТО, програма працює в Україні протягом понад 10 років із метою підвищення сумісності української військової освіти з Альянсом.

«Внаслідок співпраці у межах програми вже понад 12 тисяч українських військовослужбовців та викладачів пройшли підготовку та підвищення кваліфікації. Йдеться про підготовку науково-педагогічних працівників, інструкторів та інших фахівців», – йдеться в повідомленні.

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Також триває підготовка військових на курсах командирів та інструкторів сержантського складу. За словами Павлюка, програма DEEP сприяла розробці кількох базових документів щодо змін у вищій військовій освіті. Серед них – Дорожня карта вдосконалення мовної підготовки у ЗСУ та Концепція трансформації системи військової освіти.

Під час зустрічі заступник голови Міноборони також висловив сподівання, що DEEP долучиться до втілення «Візії системи «патронажу» держав-членів НАТО над військовими навчальними закладами в системі Міністерства оборони України».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України західні партнери посилили військову допомогу Києву, в тому числі через навчання українських військових.