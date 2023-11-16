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Новини | Суспільство

Міноборони: понад 12 тисяч військових і викладачів ЗСУ пройшли навчання за стандартами НАТО

Ілюстраційне фото. Українські військові нa навчаннях із ведення бою за стандартами НАТО, Норвегія, серпень 2023 року
Ілюстраційне фото. Українські військові нa навчаннях із ведення бою за стандартами НАТО, Норвегія, серпень 2023 року

Більше ніж 12 тисяч українських військових пройшли навчання за Програмою поліпшення освіти в обороні (DEEP) НАТО – про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони з посиланням на заступника міністра Олександра Павлюка.

Павлюк зустрівся з директором програми DEEP Маріушем Солісом у штаб-квартирі НАТО. Як зазначає НАТО, програма працює в Україні протягом понад 10 років із метою підвищення сумісності української військової освіти з Альянсом.

«Внаслідок співпраці у межах програми вже понад 12 тисяч українських військовослужбовців та викладачів пройшли підготовку та підвищення кваліфікації. Йдеться про підготовку науково-педагогічних працівників, інструкторів та інших фахівців», – йдеться в повідомленні.

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Також триває підготовка військових на курсах командирів та інструкторів сержантського складу. За словами Павлюка, програма DEEP сприяла розробці кількох базових документів щодо змін у вищій військовій освіті. Серед них – Дорожня карта вдосконалення мовної підготовки у ЗСУ та Концепція трансформації системи військової освіти.

Під час зустрічі заступник голови Міноборони також висловив сподівання, що DEEP долучиться до втілення «Візії системи «патронажу» держав-членів НАТО над військовими навчальними закладами в системі Міністерства оборони України».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України західні партнери посилили військову допомогу Києву, в тому числі через навчання українських військових.

Фоторепортаж із міжнародного центру для навчання пілотів F-16 країн НАТО і України у Румунії
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Фоторепортаж із міжнародного центру для навчання пілотів F-16 країн НАТО і України у Румунії

США у серпні 2023 року надали дозвіл навчати українських пілотів на винищувачах F-16

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