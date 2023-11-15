Після відмови Словаччини надавати військову допомогу Києву Зеленський провів телефонну розмову з Чапутовою

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з своєю словацькою колегою Зузаною Чапутовою.

«Подякував за високу оцінку нашого прогресу щодо початку переговорів із ЄС про вступ. Також відзначив участь представника Словаччини в зустрічі радників щодо імплементації Формули миру», – йдеться у телеграмі Зеленського.

За повідомленням, співрозмовники обговорили виклики, які стоять перед Україною стосовно енергетичної безпеки цієї зими, а також продовження українсько-словацької співпраці на економічному треку.

Проте не зазначається, чи обговорювали сторони недавню заяву міністра оборони Словаччини про припинення військової допомоги Україні зі словацьких запасів.

В офісі Чапутової деталей цієї розмови наразі не повідомляють.

Напередодні міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк поінформував генсека НАТО про припинення військової допомоги Україні зі словацьких запасів. Але, за його словами, Словаччина пропонує «досить широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної нелетальної допомоги».

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Днями словацьке видання SME повідомило, що новий уряд Словаччини на чолі з прем’єр-міністром Робертом Фіцо відмовився схвалити виділення Україні чергового пакету військової допомоги на суму 40,3 мільйона євро.

Фіцо проводив інтенсивну передвиборчу кампанію, обіцяючи припинити військову допомогу Україні, зробити зовнішню політику незалежною та захистити кордони від нелегальних мігрантів.

У Словаччині президент за чинним законодавством виконує переважно церемоніальні функції.