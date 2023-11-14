Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги

Уряд Німеччини надав Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли танки, інженерна та автомобільна техніка, боєприпаси до артилерії та стрілецької зброї, повідомила пресслужба Міністерства оборони ФРН.

Новий пакет містить:

10 танків Leopard 1A5

14 автомобілів Bandvagn 206

5 гусеничних носіїв Warthog Ambulance

1 танк Winsent 1 для розмінування

10 розвідувальних БПЛА VECTOR

14 наземних оглядових радарів GO12

3 машини охорони кордону

4 8x8 HX81 тягача та 4 напівпричепи

16 вантажівок Zetros

13 вантажівок MAN TGS

1,4 мільйона набоїв до вогнепальної зброї

Раніше агенції Reuters і Bloomberg із посиланням на джерела повідомили, що владна коаліція ФРН на чолі з канцлером Олафом Шольцем погодила рішення про дворазове збільшення військової допомоги Україні у 2024 році – до 8 мільярдів євро.

Якщо рішення владної коаліції схвалить Бундестаг, оборонні витрати Німеччини зростуть до 2,1% ВВП, що перевищує рекомендований показник у 2%, встановлений на військові витрати для всіх країн-членів НАТО.

Німеччина є другим після США найбільшим постачальником військової допомоги Україні. За даними уряду Німеччини, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина надала Києву допомогу на суму близько 24 мільярдів євро. Це гуманітарна допомога, прямі виплати та озброєння.