Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги

Обслуговування танка Leopard в Україні
Обслуговування танка Leopard в Україні

Уряд Німеччини надав Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли танки, інженерна та автомобільна техніка, боєприпаси до артилерії та стрілецької зброї, повідомила пресслужба Міністерства оборони ФРН.

Новий пакет містить:

  • 10 танків Leopard 1A5
  • 14 автомобілів Bandvagn 206
  • 5 гусеничних носіїв Warthog Ambulance
  • 1 танк Winsent 1 для розмінування
  • 10 розвідувальних БПЛА VECTOR
  • 14 наземних оглядових радарів GO12
  • 3 машини охорони кордону
  • 4 8x8 HX81 тягача та 4 напівпричепи
  • 16 вантажівок Zetros
  • 13 вантажівок MAN TGS
  • 1,4 мільйона набоїв до вогнепальної зброї

Раніше агенції Reuters і Bloomberg із посиланням на джерела повідомили, що владна коаліція ФРН на чолі з канцлером Олафом Шольцем погодила рішення про дворазове збільшення військової допомоги Україні у 2024 році – до 8 мільярдів євро.

Якщо рішення владної коаліції схвалить Бундестаг, оборонні витрати Німеччини зростуть до 2,1% ВВП, що перевищує рекомендований показник у 2%, встановлений на військові витрати для всіх країн-членів НАТО.

Німеччина є другим після США найбільшим постачальником військової допомоги Україні. За даними уряду Німеччини, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина надала Києву допомогу на суму близько 24 мільярдів євро. Це гуманітарна допомога, прямі виплати та озброєння.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG