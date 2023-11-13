Переговори Києва та Москви можливі після виведення військ РФ з України – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що переговори Росії та України можливі лише після того, як російські війська покинуть українську територію. Про це він сказав в інтервʼю Heilbronner Stimme.

«Необхідний рішучий крок із боку РФ: виведення військ із українських територій. І це те, до чого Росія, очевидно, поки що не готова», – заявив Шольц (цитата за DW).

На його думку, з Володимиром Путіним є сенс вести діалог, і він продовжить це робити.

«У нинішній ситуації з ним треба говорити, що я вже робив у минулому і ще робитиму надалі», – додав канцлер.

Наприкінці минулого тижня агенція Reuters повідомила, що в Німеччині владна коаліція на чолі з канцлером Олафом Щольцем у принципі погодилася подвоїти військову допомогу Україні наступного року до 8 мільярдів євро.

Німеччина є ключовим союзником України в Європі. За обсягом наданої Києву допомоги вона поступається лише Сполученим Штатам.