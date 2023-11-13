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Переговори Києва та Москви можливі після виведення військ РФ з України – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що переговори Росії та України можливі лише після того, як російські війська покинуть українську територію. Про це він сказав в інтервʼю Heilbronner Stimme.

«Необхідний рішучий крок із боку РФ: виведення військ із українських територій. І це те, до чого Росія, очевидно, поки що не готова», – заявив Шольц (цитата за DW).

На його думку, з Володимиром Путіним є сенс вести діалог, і він продовжить це робити.

«У нинішній ситуації з ним треба говорити, що я вже робив у минулому і ще робитиму надалі», – додав канцлер.

Наприкінці минулого тижня агенція Reuters повідомила, що в Німеччині владна коаліція на чолі з канцлером Олафом Щольцем у принципі погодилася подвоїти військову допомогу Україні наступного року до 8 мільярдів євро.

Німеччина є ключовим союзником України в Європі. За обсягом наданої Києву допомоги вона поступається лише Сполученим Штатам.

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