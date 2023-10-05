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Байден гарячково шукає гроші для зброї Україні, Шольц «уперся» з Taurus

Байден гарячково шукає гроші для зброї Україні, Шольц «уперся» з Taurus
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Байден гарячково шукає гроші для зброї Україні, Шольц «уперся» з Taurus

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Гості: Валентин Бадрак – директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння

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