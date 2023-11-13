Бербок анонсувала «значне розширення» підтримки України з боку Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що підтримка України з боку Німеччини буде «значно розширена» наступного року, пише The Guardian.

За її словами, якою б сильною не була нинішня криза на Близькому Сході, важливо також протистояти геополітичним викликам «тут, на місцях».



«Ми не тільки продовжимо нашу підтримку України, ми продовжимо розширювати і збільшувати її, особливо з боку Федеративної Республіки Німеччина, не тільки з метою зимової оборони на найближчі тижні і місяці, коли ясно, що російський президент знову буде експлуатувати потреби людей в умовах холодної зими. Наша підтримка також буде значно розширена, особливо на наступний рік», – сказала Бербок, яка сьогодні була учасницею зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

У понеділок, 13 листопада, відбулася Рада міністрів закордонних справ Євросоюзу. У цій зустрічі також взяв участь український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який, серед іншого, закликав збільшити військову допомогу для України.

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Під час пресконференції за підсумками Ради міністрів у Брюсселі голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель сказав, що на початку грудня 2023 року в Україну прибуде делегація Євросоюзу. За його словами, вона представить пропозиції щодо гарантій безпеки для України, розроблені за дорученням Євроради.

Наприкінці минулого тижня агенція Reuters повідомила, що в Німеччині владна коаліція на чолі з канцлером Олафом Щольцем у принципі погодилася подвоїти військову допомогу Україні наступного року до 8 мільярдів євро.

Німеччина є ключовим союзником України в Європі. За обсягом наданої Києву допомоги вона поступається лише Сполученим Штатам.