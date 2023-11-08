Словаччина відмовилася виділяти Україні новий пакет військової допомоги на 40 млн євро – ЗМІ

Новий уряд Словаччини на чолі з прем’єр-міністром Робертом Фіцо відмовився схвалити виділення Україні чергового пакету військової допомоги на суму 40,3 млн євро, повідомило словацьке видання SME.

У свою чергу, агенція TASR повідомляє, що у новий пакет мали увійти чотири мільйони набоїв до стрілецької зброї, понад п’ять тисяч артилерійських снарядів калібру 125 мм, 140 ракет для комплексу ППО «Куб», який Словаччина передала Україні раніше, та вісім мінометів калібру 120 мм із боєприпасами для них.

Цей пакет був підготовлений ще за колишнього уряду, який змінився в результаті виборів. Новий прем’єр Фіцо заявив, що Словаччина більше не надаватиме Україні військову допомогу, обмежившись гуманітарною. Фіцо також проти перспективи вступу України в НАТО.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Словаччина передала Києву 13 пакетів військової допомоги на загальну суму 671 млн євро. Крім того, словацька сторона передала Україні близько десяти літаків МіГ-29.