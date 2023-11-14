Міністр оборони Словаччини повідомив Столтенберґу про припинення військової допомоги Україні

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом у Брюсселі 13 листопада – про це пресслужба словацького Міноборони заявила у вівторок.

За повідомленням, переговори стосувалися, поміж іншого, подальшої допомоги Україні від Словаччини.

«Глава Міноборони Каліняк поінформував генерального секретаря НАТО про припинення військової допомоги Україні зі словацьких запасів. Попри це, Словаччина пропонує досить широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної нелетальної допомоги. Іноземні партнери повністю поважають рішення нового уряду», – йдеться в заяві.

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Столтенберґ наразі не коментував зустріч. 14 листопада, коментуючи зустріч міністрів оборони Євросоюзу, генеральний секретар НАТО повідомив, що розмова стосувалася також «критичної важливості продовження підтримки України».

Днями словацьке видання SME повідомило, що новий уряд Словаччини на чолі з прем’єр-міністром Робертом Фіцо відмовився схвалити виділення Україні чергового пакету військової допомоги на суму 40,3 мільйона євро.

Фіцо проводив інтенсивну передвиборчу кампанію, обіцяючи припинити військову допомогу Україні, зробити зовнішню політику незалежною та захистити кордони від нелегальних мігрантів.