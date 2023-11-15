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Умєров представив особовому складу ССО нового командувача

Рустем Умєров подякував за службу попереднику Лупанчука Віктору Хоренку
Рустем Умєров подякував за службу попереднику Лупанчука Віктору Хоренку

Міністр оборони Рустем Умєров представив нового командувача Сил спеціальних операцій Сергія Лупанчука – про це він повідомив 15 листопада.

«Разом з головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним передали бойовий прапор ССО ЗСУ полковнику Лупанчуку. Усі ми пишаємось міцністю воїнів ССО ЗСУ і щиро бажаємо нових здобутків у захисті нашої держави від російської агресії», – заявив він.

Умєров також подякував за службу попереднику Лупанчука Віктору Хоренку. Він не уточнив, чим Хоренко займатиметься надалі.

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Президент Володимир Зеленський 3 листопада призначив Сергія Лупанчука командувачем Сил спеціальних операцій. Перед тим він звільнив із цієї посади Віктора Хоренка. Хоренко того дня повідомляв, що не знає причин цього рішення.

У своєму зверненні Зеленський заявив, що Віктор Хоренко «продовжить виконувати спеціальні завдання» у складі Головного управління розвідки Міноборони України.

Згодом міністр оборони Рустем Умєров підтвердив, що Хоренка звільнили за його поданням, додавши, що він «потрібен на іншому напрямку».

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