Умєров представив особовому складу ССО нового командувача

Міністр оборони Рустем Умєров представив нового командувача Сил спеціальних операцій Сергія Лупанчука – про це він повідомив 15 листопада.

«Разом з головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним передали бойовий прапор ССО ЗСУ полковнику Лупанчуку. Усі ми пишаємось міцністю воїнів ССО ЗСУ і щиро бажаємо нових здобутків у захисті нашої держави від російської агресії», – заявив він.

Умєров також подякував за службу попереднику Лупанчука Віктору Хоренку. Він не уточнив, чим Хоренко займатиметься надалі.

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Президент Володимир Зеленський 3 листопада призначив Сергія Лупанчука командувачем Сил спеціальних операцій. Перед тим він звільнив із цієї посади Віктора Хоренка. Хоренко того дня повідомляв, що не знає причин цього рішення.

У своєму зверненні Зеленський заявив, що Віктор Хоренко «продовжить виконувати спеціальні завдання» у складі Головного управління розвідки Міноборони України.

Згодом міністр оборони Рустем Умєров підтвердив, що Хоренка звільнили за його поданням, додавши, що він «потрібен на іншому напрямку».