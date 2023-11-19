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Умєров і Остін обговорили ситуацію на фронті перед наступним «Рамштайном»

Розмова Рустема Умєрова (праворуч) та Ллойда Остіна відбулася телефоном (архівне фото)
Розмова Рустема Умєрова (праворуч) та Ллойда Остіна відбулася телефоном (архівне фото)

Міністр оборони Рустем Умєров провів розмову з американським колегою Ллойдом Остіном – про це обидві сторони повідомили 19 листопада.

За повідомленням Умєрова, сторони обговорили зустріч Контактної групи з питань оборони України, яка має відбутися наступного тижня.

«Повідомив міністру Остіну про останні події на лінії фронту», – написав голова Міноборони у своєму твітері.

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Про розмову телефоном також повідомив речник Пентагону Пет Райдер. Він також заявив, що вона стосувалася останніх подій на полі бою.

«Вони також говорили про плани щодо наступної Контактної групи з питань оборони України, яка відбудеться віртуально згодом», – додав він.

Раніше міністерство оборони Норвегії повідомило, що наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться 22 листопада в цифровому форматі.

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