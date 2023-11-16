Міноборони Норвегії назвало дату наступної зустрічі «Рамштайн»

Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться 22 листопада – це витікає з повідомлення Міністерства оборони Норвегії 16 листопада.

«22 листопада міністр оборони Бйорн Арільд Грам візьме участь у цифровому засіданні Контактної групи з питань оборони України», – йдеться в ньому.

У норвезькому Міноборони додали, що зустріч відбудеться в цифровому форматі, Грам долучиться до неї зі Стокгольма.

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Раніше начальник Управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк повідомив, що наступне засідання в форматі «Рамштайн» відбудеться вже в листопаді 2023 року, але остаточна дата на той момент відома не була.

На 16-ій зустрічі Контактної групи з питань оборони України й форматі «Рамштайн», що відбулася в Брюсселі 11 жовтня, учасники зосередилися насамперед на протиповітряній обороні України та боєприпасах для неї.