У парламенті Туреччини відклали розгляд заявки Швеції на вступ до НАТО

Комісія у закордонних справах парламенту Туреччини відклала голосування щодо заявки Швеції на членство в НАТО.



Її голова Фуат Октай сказав, що комісія, яка контролюється правлячою партією президента Реджепа Таїпа Ердогана, проведе подальші переговори та може повернути законопроєкт до порядку денного наступного тижня, але він не встановив чітких часових рамок, повідомляє Reuters.

Цього місяця Ердоган заявив, що спробує сприяти процесу ратифікації, але додав, що Швеція не вжила достатніх заходів щодо курдських активістів. Анкара переслідує курдські організації, називаючи їх терористичними.

Швеція, а також Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО в травні 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Фінляндію вже прийняли до НАТО. Але заявку Швеції ще не погодили Угорщина та Туреччина.

У липні Туреччина повідомила, що ратифікація парламентом відбудеться не раніше ніж у жовтні.