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Міністр оборони розповів, чому попросив Зеленського змінити командувача Медичних сил

Рустем Умєров перерахував задачі, які стоять перед командуванням Медичних сил
Рустем Умєров перерахував задачі, які стоять перед командуванням Медичних сил

Міністр оборони Рустем Умєров підтвердив, що подавав президенту Володимиру Зеленському подання про звільнення командувачки Медичних сил ЗСУ.

«Вважаю, що причини такого кроку очевидні для всіх, хто бʼється в лавах Сил оборони України, та усіх, хто допомагає. Відповідна проблематика обговорювалась багато разів. Настав час вирішувати проблеми медичного забезпечення наших воїнів», – заявив він.

Умєров перерахував задачі, які стоять перед командуванням Медичних сил:

  • цифровізація процесів та дотримання стандартів медичного забезпечення, включно з постачанням якісних медичних засобів та техніки: «таких проблем, як з неякісними турнікетами, просто не має бути в принципі»
  • розвиток системи навчання тактичній медицині за стандартами НАТО з відповідним ресурсним забезпеченням
  • забезпечення постійної ротації особового складу між тактичним та стратегічним рівнем для забезпечення отримання та передачі досвіду з усього циклу лікування поранених, травмованих і хворих

Раніше 19 листопада президент Володимир Зеленський повідомив про зміну командувача Медичних сил ЗСУ: він звільнив Тетяну Остащенко і призначив замість неї генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука. У вечірньому зверненні він заявив, що потрібен «принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів».

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