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Новини | Економіка

У Мінфіні розповіли, якими були видатки на оборону за 2023 рік

Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони становили 1,39 трильйонів гривень
Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони становили 1,39 трильйонів гривень

Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони становили 1,39 трильйонів гривень за перші 10 місяців 2023 року або 59,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету, йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Відомо, що в жовтні бюджетні видатки на оборону становили – 135,8 млрд грн, у вересні – 141,9 млрд грн.

За даними Мінфіну, кошти спрямували на:

  • грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
  • придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
  • медичне забезпечення;
  • інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

У Міністерстві фінансів нагадали, що видатки сектору безпеки та оборони уряд фінансує лише за рахунок власних податкових надходжень, а також військових облігацій.

Раніше, 9 листопада, Верховна Рада схвалила проєкт держбюджету на 2024 рік в цілому.

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