Гроші з фонду на ремонт доріг у 2024 році будуть переведені на безпеку й оборону – Мінфін

У 2024 році надходження з державного дорожнього фонду, створеного у складі спецфонду держбюджету, буде переведені на потреби безпеки і оборони України, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

«Усі кошти з дорожнього фонду на наступний рік (94,7 млрд грн) будуть перенаправленні на потреби оборони, що дозволить мобілізувати усі можливі внутрішні ресурси на цей напрямок. Це не тільки інвестиція у перемогу, але й створення нових робочих місць та підтримка економіки», – сказав Марченко.

За його словами, відповідний ресурс буде сформовано за рахунок акцизів з авто та пального, а також інших платежів, з яких фінансувалося будівництво та ремонт доріг.

Повідомляється, що залишки коштів, джерелом формування яких були доходи державного дорожнього фонду станом на 1 січня 2024 року (не використані за 2021-2023 рр), використовуватимуться для невідкладних заходів з утриманням доріг узимку.

Дороги, які є необхідними для військових потреб, будуть фінансуватися за рахунок коштів з резервного фонду уряду.

Крім того, будівництво та ремонт доріг також заплановане в рамках проєктів, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями та урядами країн-партнерів, пояснили в уряді.

9 листопада Верховна Рада схвалила держбюджет на 2024 рік. На потреби Міністерства оборони України передбачено 1 трлн 164 млрд грн.