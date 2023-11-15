НБУ стримав зростання долара на міжбанківському ринку

Національний банк України встановив офіційне значення курсу на 16 листопада на рівні 36 гривень 26,43 копійки за долар. Це на 5 копійок менше від офіційного курсу на сьогодні, який становить 36 гривень 31,71 копійки за долар.

3 жовтня курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.

На міжбанківському валютному ринку котирування станом на 16:30 становили, за повідомленнями Finance.ua, 36 гривень 25–27 копійок за долар, це на 5,5 копійки менше від рівня закриття торгів 14 листопада.

«Завдяки розпродажам Нацбанку тренд за курсом долара дещо змінився у бік невеликого пониження котирувань», – вказали фахівці сайту «Мінфін».

Після відмови від фіксованого курсу валюти стрімкого знецінення гривні не відбулося, написав голова Національного банку України Андрій Пишний у фейсбуці за підсумками першого дня, коли регулятор уможливив вільніше курсоутворення.

«Гривня не здійснила «політ у космос»… А якщо врахувати, що раніше курс продажу валюти на міжбанку був близьким до 36,9 гривні за долар (офіційний курс + 1%), то вона навіть дещо зміцнилася», – написав Пишний.