Нацбанк прогнозує сповільнення інфляції за підсумками 2023 року

Національний банк прогнозує уповільнення інфляції за підсумками цього року та певне її прискорення в 2024-му. Про це йдеться в інфляційному звіті, який регулятор опублікував наприкінці доби 2 листопада.

«За підсумками 2023 року інфляція сповільниться до 5,8% й залишатиметься помірною на прогнозному горизонті, попри певне прискорення в наступному році. Економіка цьогоріч зросте майже на 5%, а в наступному році – ще на 3,6%», – йдеться в звіті.

Нацбанк ґрунтує цей прогноз на припущенні про збереження високих ризиків щонайменше до кінця 2024 року.

Також, за прогнозом, наприкінці року темпи зростання споживчих цін сповільняться до 5,8% з 26,6% у 2022 році.

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Пришвидшене зниження інфляції у НБУ пояснюють високими врожаями, нарощуванням виробництва та складнощами з експортом агропродукції.

«Надалі вплив цього чинника поступово вичерпуватиметься, що разом із низькою цьогорічною базою порівняння для вартості продовольства й збереженням тиску на витрати бізнесу з боку зарплат та енергоносіїв призведе до певного прискорення інфляції – до 9,8% за підсумками 2024 року», – додає регулятор.

Він припускає, що в разі зменшення ризиків для безпеки в 2025 році ріст споживчих цін уповільниться до 6%. При цьому тиск на ціни зберігатиметься через диспропорції на ринку праці, збільшення споживчого попиту та зростання адміністративних тарифів.

У квітні НБУ прогнозував, що в 2023 році інфляція сповільниться до 14,8%.

У жовтні Національний банк заявив про запровадження керованої гнучкості обмінного суду «з огляду на стійкий прогрес у зниженні інфляції».