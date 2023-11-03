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Новини | Економіка

Нацбанк прогнозує сповільнення інфляції за підсумками 2023 року

Нацбанк ґрунтує цей прогноз на припущенні про збереження високих ризиків щонайменше до кінця 2024 року
Нацбанк ґрунтує цей прогноз на припущенні про збереження високих ризиків щонайменше до кінця 2024 року

Національний банк прогнозує уповільнення інфляції за підсумками цього року та певне її прискорення в 2024-му. Про це йдеться в інфляційному звіті, який регулятор опублікував наприкінці доби 2 листопада.

«За підсумками 2023 року інфляція сповільниться до 5,8% й залишатиметься помірною на прогнозному горизонті, попри певне прискорення в наступному році. Економіка цьогоріч зросте майже на 5%, а в наступному році – ще на 3,6%», – йдеться в звіті.

Нацбанк ґрунтує цей прогноз на припущенні про збереження високих ризиків щонайменше до кінця 2024 року.

Також, за прогнозом, наприкінці року темпи зростання споживчих цін сповільняться до 5,8% з 26,6% у 2022 році.

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Пришвидшене зниження інфляції у НБУ пояснюють високими врожаями, нарощуванням виробництва та складнощами з експортом агропродукції.

«Надалі вплив цього чинника поступово вичерпуватиметься, що разом із низькою цьогорічною базою порівняння для вартості продовольства й збереженням тиску на витрати бізнесу з боку зарплат та енергоносіїв призведе до певного прискорення інфляції – до 9,8% за підсумками 2024 року», – додає регулятор.

Він припускає, що в разі зменшення ризиків для безпеки в 2025 році ріст споживчих цін уповільниться до 6%. При цьому тиск на ціни зберігатиметься через диспропорції на ринку праці, збільшення споживчого попиту та зростання адміністративних тарифів.

У квітні НБУ прогнозував, що в 2023 році інфляція сповільниться до 14,8%.

У жовтні Національний банк заявив про запровадження керованої гнучкості обмінного суду «з огляду на стійкий прогрес у зниженні інфляції».

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