Фонд держмайна планує виставити на аукціони ще 188 об’єктів до кінця 2023 року

Фонд державного майна планує виставити на приватизацію 188 об’єктів до кінця поточного року – про це повідомляє пресслужба з посиланням на нараду очільника ФДМУ з керівниками регіональних відділень 1 листопада.

Серед активів, які Фонд планує виставити на приватизацію:

Зарубинський спиртзавод (балансова вартість 245,4 мільйона гривень)

Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів (52,2 мільйона)

Бджільнянський спиртзавод (68,2 мільйона)

Загальну вартість активів Фонд оцінює в понад 1,36 мільярда гривень.

Як додають у пресслужбі, від початку 2023 року Фонд держмайна провів у Prozorro.Продажі 335 успішних аукціонів. До державного бюджету від приватизації надійшло майже 2,7 мільярда гривень.