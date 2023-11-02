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Фонд держмайна планує виставити на аукціони ще 188 об’єктів до кінця 2023 року

Від початку 2023 року Фонд держмайна провів у Prozorro.Продажі 335 успішних аукціонів
Від початку 2023 року Фонд держмайна провів у Prozorro.Продажі 335 успішних аукціонів

Фонд державного майна планує виставити на приватизацію 188 об’єктів до кінця поточного року – про це повідомляє пресслужба з посиланням на нараду очільника ФДМУ з керівниками регіональних відділень 1 листопада.

Серед активів, які Фонд планує виставити на приватизацію:

  • Зарубинський спиртзавод (балансова вартість 245,4 мільйона гривень)
  • Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів (52,2 мільйона)
  • Бджільнянський спиртзавод (68,2 мільйона)

Загальну вартість активів Фонд оцінює в понад 1,36 мільярда гривень.

Як додають у пресслужбі, від початку 2023 року Фонд держмайна провів у Prozorro.Продажі 335 успішних аукціонів. До державного бюджету від приватизації надійшло майже 2,7 мільярда гривень.

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