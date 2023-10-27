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НБУ випустив памʼятну монету «Українська мова»

Срібна памʼятна монета «Українська мова»
Срібна памʼятна монета «Українська мова»

Національний банк України в День української писемності та мови ввів у обіг срібну памʼятну монету «Українська мова». Як повідомила 27 жовтня пресслужба регулятора, презентація пам’ятної монети відбулася в Національному банку. Після презентації команда НБУ приєдналася до написання Всеукраїнського диктанту національної єдності.

«Срібна памʼятна монета, яку ми вводимо сьогодні в обіг, відображає унікальність та феноменальність української мови. Саме мова в надскладний момент історії України стала фундаментом нашого єднання, нашою зброєю. Сьогодні українською мовою промовляє дух свободи, який вражає весь світ», – сказав заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Памʼятна монета «Українська мова» виготовлена зі срібла, має номінал 10 гривень. Її тираж – до 5 тисяч штук. Вона продовжує серію «Духовні скарби України».

Аверс монети «Українська мова», що містить, зокрема, стилізовану літеру «Ї» із соловейком, що символізує мелодійність та співучість української мови
Аверс монети «Українська мова», що містить, зокрема, стилізовану літеру «Ї» із соловейком, що символізує мелодійність та співучість української мови
Реверс монети – стилізована композиція, що складається з літер української абетки, зокрема в композиції локальною позолотою виділені літери Ґ, Ї, Є, І, що вирізняють українську мову фонетично і графічно серед інших культур, що послуговуються кирилицею
Реверс монети – стилізована композиція, що складається з літер української абетки, зокрема в композиції локальною позолотою виділені літери Ґ, Ї, Є, І, що вирізняють українську мову фонетично і графічно серед інших культур, що послуговуються кирилицею

Придбати пам’ятну монету «Українська мова» з 27 жовтня можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 2500 монет, перша тисяча монет буде доступна з першого дня продажу. Крім того, з листопада ця срібна пам’ятна монета буде поступово реалізовуватися банками-дистриб’юторами.

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