НБУ випустив памʼятну монету «Українська мова»

Національний банк України в День української писемності та мови ввів у обіг срібну памʼятну монету «Українська мова». Як повідомила 27 жовтня пресслужба регулятора, презентація пам’ятної монети відбулася в Національному банку. Після презентації команда НБУ приєдналася до написання Всеукраїнського диктанту національної єдності.

«Срібна памʼятна монета, яку ми вводимо сьогодні в обіг, відображає унікальність та феноменальність української мови. Саме мова в надскладний момент історії України стала фундаментом нашого єднання, нашою зброєю. Сьогодні українською мовою промовляє дух свободи, який вражає весь світ», – сказав заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Памʼятна монета «Українська мова» виготовлена зі срібла, має номінал 10 гривень. Її тираж – до 5 тисяч штук. Вона продовжує серію «Духовні скарби України».

Придбати пам’ятну монету «Українська мова» з 27 жовтня можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 2500 монет, перша тисяча монет буде доступна з першого дня продажу. Крім того, з листопада ця срібна пам’ятна монета буде поступово реалізовуватися банками-дистриб’юторами.