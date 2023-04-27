НБУ поліпшив прогнози інфляції та зростання ВВП. Регулятор залишив незмінною облікову ставку

Національний банк України ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 25%, а також суттєво поліпшив прогнози інфляції та зростання валового внутрішнього продукту (ВВП). Про це 27 квітня повідомила пресслужба НБУ.

За даними регулятора, збереження облікової ставки «підтримає ефекти від попередніх заходів із посилення привабливості гривневих активів, дасть змогу й надалі забезпечувати стійкість валютного ринку та формувати належні передумови для збереження сталого тренду на зниження інфляції та пом’якшення найбільш обтяжливих валютних обмежень».

Інфляція сповільнюється швидше, ніж раніше очікував НБУ. «У березні темпи зростання споживчих цін сповільнилися до 21,3% в річному вимірі. Послабленню інфляційного тиску сприяли достатня пропозиція продовольства та пального, а також досить швидке відновлення енергетичної системи від наслідків російських терактів», – указано в повідомленні.

Нацбанк очікує, що в 2023 році інфляція сповільниться до 14,8%, а в наступні роки – стане нижчою за 10%.

Також регулятор «з огляду на швидке відновлення енергетичної системи» і «мʼяку фіскальну політику» поліпшив прогноз економічного зростання у 2023 році з 0,3% до 2,0%.

НБУ визнав, що «чистий приплив валюти в Україну зберігається завдяки суттєвим обсягам міжнародної допомоги». Загалом у цьому році обсяг надходжень від міжнародних партнерів може перевищити 42 мільярди доларів США. Надходження від партнерів сприятимуть зростанню міжнародних резервів до близько 35 мільярдів доларів США наприкінці цього року.

У регуляторі вказують на ризики, які виникнуть у разі продовження війни в 2024 році.

«Триваліший термін воєнних дій та їх вища інтенсивність можуть мати суттєвий негативний вплив на економічну активність, а також призвести до погіршення інфляційних та курсових очікувань. Це створюватиме додаткові виклики для макрофінансової стійкості», – повідомляє НБУ.

Облікова ставка – один із головних інструментів, за допомогою якого Національний банк встановлює для банків та інших суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених і розміщених грошових коштів на відповідний період. На рівні 25% цей показник перебуває близько року.

Наступне засідання Правління Національного банку з питань монетарної політики відбудеться 15 червня 2023 року.