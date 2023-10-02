НБУ повідомив про запровадження керованої гнучкості обмінного курсу

Національний банк повідомив про запровадження в Україні керованої гнучкості обмінного курсу. Як повідомляє пресслужба регулятора, це «посилить стійкість валютного ринку та економіки».

«З огляду на стійкий прогрес у зниженні інфляції, накопичення значного рівня міжнародних резервів, збільшення привабливості гривневих депозитів та ОВДП Національний банк переходить до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. НБУ продовжить контролювати ситуацію на валютному ринку та залишатиметься ключовим гравцем на ньому, компенсуючи структурний дефіцит іноземної валюти. Завдяки цьому курс змінюватиметься в обидва боки. Водночас НБУ суттєво обмежуватиме ці коливання, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що офіційний курс за режиму керованої гнучкості визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку. Водночас курс на готівковому валютному ринку, де мають змогу купувати та продавати валюту громадяни, встановлюватиметься за тими ж правилами, що і раніше.

В НБУ переконані, що тривала фіксація обмінного курсу призводила б до «накопичення ризиків для економіки та фінансової системи».

Керована гнучкість курсу відрізняється від режиму «плаваючого курсоутворення», який діяв в Україні до початку повномасштабного вторгнення РФ. За керованої гнучкості курсу в НБУ кажуть, що компенсуватимуть структурний дефіцит валюти на ринку та «згладжуватимуть курсові зміни».

Перехід до керованої гнучкості курсу встановлюється із 3 жовтня поточного року.