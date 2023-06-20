Обмінники не можуть відмовляти в обміні валют через рік випуску банкноти – НБУ

Національний банк повідомив про додаткові заходи для уникнення непорозумінь під час обміну валют – про це відомство повідомило 20 червня.

За повідомленням, НБУ скасував перелік ознак незначного зношення банкнот. Відтак всі гроші, за винятком значно зношених чи пошкоджених, підлягають обміну.

«Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив «людського фактору» на визначення ступеня зношеності банкноти», – заявляє центробанк.

Відтак Нацбанк забороняє банкам та небанківським установам відмовляти в обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена відповідним обладнанням. Значно зношені банкноти, які відповідають ознакам НБУ, підлягають операції інкасо за тарифами відповідної установи. Банки та обмінники повинні розмістити в касі перелік ознак значного зношення банкнот і тарифи інкасо.

Читайте також: Нацбанк знову зберіг облікову ставку на рівні 25%

«Банкам та небанківським установам під час здійснення валютно-обмінних операцій заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави», – додає НБУ.

Також пресслужба установи наголошує, що вона не встановлювала обмежень щодо року випуску банкнот іноземної валюти і їх номіналу.

Голова правління НБУ Андрій Пишний прокоментував, що обмін валюти в Україні став резонансною темою протягом останніх тижнів. На його думку, мав місце «штучно створений ажіотаж».

«Національний банк не встановлював жодних обмежень щодо обміну валют на основі року випуску банкнот. Жодних. Нормативно-правовими актами НБУ прямо заборонено (!) встановлювати будь-які подібні обмеження. Окремо хочу сказати про шахрайські пропозиції обміну 100 «білих» доларів на 90 «синіх» – це не просто грубе порушення, це – аморально і неприпустимо, особливо в умовах війни», – заявив він.

Пишний анонсував, що НБУ може вдаватися до штрафів до 400 тисяч гривень для банків та в розмірі до 5% від власного капіталу для небанківських установ у разі виявлення порушень.