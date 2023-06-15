Нацбанк знову зберіг облікову ставку на рівні 25%

Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних, повідомила пресслужба НБУ 15 червня.

«Це сприятиме підтримці привабливості гривневих інструментів, збереженню стійкості валютного ринку і зниженню інфляції, що в комплексі формуватиме передумови для подальшого поступового пом’якшення валютних обмежень», – йдеться в повідомленні.

У Нацбанку додали, що готові розпочати цикл зниження облікової ставки раніше, ніж передбачав квітневий макропрогноз (у четвертому кварталі цього року), «якщо зростання реальної дохідності гривневих інструментів і зниження ризиків для курсової стійкості й надалі відбуватимуться швидше, ніж очікувалося».

«Цьому можуть посприяти стрімкіше за прогноз сповільнення споживчої і базової інфляції та зростання міжнародних резервів, а також краща результативність заходів із забезпечення привабливості гривневих інструментів. Перепоною для швидшого переходу до циклу зниження облікової ставки можуть бути нові виклики для курсової стійкості та сталого зниження інфляції внаслідок російського вторгнення», – йдеться в повідомленні.

До цього Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 25% у квітні цього року.

Облікова ставка – один із головних інструментів, за допомогою якого Національний банк встановлює для банків та інших суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених і розміщених грошових коштів на відповідний період. На рівні 25% цей показник перебуває понад рік.

Наступне засідання Правління Національного банку з питань монетарної політики відбудеться 27 липня.