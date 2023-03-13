Видання Central Banking визнало Нацбанк України центробанком року

Американське видання Central Banking присудило Національному банку України нагороду «Центральний банк року» – про це повідомило саме медіа та пресслужба НБУ 13 березня.

За висновками редакції, вона вирішила відзначити «надзвичайний успіх українського центробанку у зберіганні стабільності під час екстремального шоку» російського вторгнення.

У статті з нагоди відзнаки Central Banking перераховує виклики, з якими НБУ стикався протягом попереднього року, а також вказує на те, що установа має справу з непевністю, з якою «мало хто наразі стикався».

«(НБУ – ред.) відіграв критичну роль у збереженні фінансової системи в умовах надзвичайної напруги та прямих кібератак іншої держави. Незважаючи на значний тиск, він фінансував національну оборону України, зберігаючи при цьому значну міру макроекономічної стабільності. Працівники НБУ впоралися з вторгненням у свою країну зі стійкістю, командною роботою та винахідливістю», – йдеться в матеріалі.

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Голова правління Нацбанку Андрій Пишний подякував за нагороду, назвавши її «честю для команди, яка з перших обстрілів моторошного ранку 24 лютого і до сьогодні надійно тримає фінансовий фронт».

У жовтні 2022 року Нацбанк змінив керівника – замість Кирила Шевченка його очолив Андрій Пишний, який раніше очолював Ощадбанк.

До річниці повномасштабного вторгнення Росії 23 лютого Національний банк України випустив пам’ятну банкноту «Пам’ятаємо! Не пробачимо!».