СБУ підтвердила розгляд звернень білорусів про розблокування рахунків в Україні, але є нюанс

Служба безпеки України підтвердила, що розглядає звернення громадян Білорусі, які на момент початку російської війни перебували на території України, щодо розблокування їхніх банківських рахунків. Про це йдеться у відповіді відомства на запит білоруської служби Радіо Свобода.

«Розблокування видаткових операцій фізичних осіб – резидентів Росії та Білорусі здійснюється на підставі сформованих СБУ або державними органами за попереднім погодженням із СБУ списків щодо можливості проведення таких операцій», – йдеться в листі.

У СБУ не уточнили кількість білорусів, які звернулися для вирішення цієї проблеми.

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Водночас пресслужба зазначає, що СБУ лише направляє відповідні пропозиції до Національного банку України, який затверджує остаточне рішення щодо здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками громадян Білорусі та Росії «відповідно до закону».

З початком війни українські банки заблокували рахунки білорусів. Це сталося на 3-й та 4-й дні повномасштабної війни, йдеться у відповідній постанові Національного банку України від 24 лютого 2022 року.

Влітку 2022 року після ретельної перевірки СБУ вдалося розблокувати рахунки деяких білорусів і навіть цілих компаній. Але після цього процес зупинився. Тоді білоруси не виключали, що припинення розблокування акаунтів пов’язане зі зміною керівництва СБУ.