До річниці повномасштабного вторгнення Росії Нацбанк випустив пам’ятну банкноту

До річниці повномасштабного вторгнення Росії Національний банк України випустив пам’ятну банкноту «Пам’ятаємо! Не пробачимо!», повідомляє пресслужба регулятора.



«Ми не могли не відзначити цю дату, роковини повномасштабного вторгнення, цей драматичний, шокуючий та розстріляний рік нашого життя. Війну, яка триває для нас не рік і не десять, а сторіччя. Тому ми вирішили увічнити нашу спільну боротьбу на грошах, – підкреслив Голова Національного банку України Андрій Пишний. – Сьогодні Національний банк презентує пам’ятну банкноту, яку ми створили як нагадування про війну за незалежність і суверенітет України», – сказав голова Нацбанку Андрій Пишний під час презентації банкноти.



Пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень вводиться в обіг 23 лютого 2023 року. Вона є законним платіжним засобом та обов’язкова до приймання усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів.



Тираж її обмежений – 300 тисяч штук.



Придбати банкноту «Пам’ятаємо! Не пробачимо!» можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Банкноти з першої частини тиражу будуть доступні для купівлі, починаючи з 24 лютого 2023 року. Крім того, наприкінці березня банкнота надійде для реалізації до банків-дистриб’юторів.