Зеленський провів кадрові зміни в СБУ

Президент Володимир Зеленський своїми указами звільнив кількох високопосадовців Служби безпеки України в центральному і двох регіональних управліннях.

Відповідні документи оприлюднені на сайті голови держави 6 березня.

Так, згідно з указами з посади заступника голови СБУ звільнено Олександра Якушева, з посади начальника Департаменту господарського забезпечення СБУ звільнено Олександра Провоторова, з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці й ліцензування СБУ звільнено Ігоря Носка.

Із посад начальників управлінь СБУ в Запорізькій і Сумській областях звільнені Борис Безрукий та Едуард Федоров.

Водночас президент своїми указами призначив Олега Храмова начальником Департаменту охорони державної таємниці й ліцензування СБУ, а Олега Красношапку – начальником управління СБУ в Сумській області.

Причини звільнень в указах не згадані.

На початку лютого Верховна Рада призначила Василя Малюка головою Служби безпеки України. До того він виконував обов’язки голови СБУ від липня минулого року після усунення з посади голови СБУ Івана Баканова, який очолив відомство у серпні 2019 року.