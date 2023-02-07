Рада призначила Малюка головою СБУ

Верховна Рада призначила Василя Малюка головою Служби безпеки України, повідомив депутат з фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.



«Головою СБУ призначено генерала Василя Малюка. Верховна Рада затвердила відповідне подання Президента України», – написав він у телеграмі.



Як повідомив депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк, за кандидатуру Малюка проголосували 324 депутати.

За його словами, на засіданні парламенту був присутній президент України, прем’єр-міністр, секретар РНБО, генеральний прокурор.

6 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення Василя Малюка на посаду голови Служби безпеки України.

Василь Малюк виконує обов’язки голови СБУ від липня минулого року після

усунення з посади голови СБУ Івана Баканова, який очолив відомство у серпні 2019 року.