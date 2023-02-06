Зеленський вніс до Ради подання про призначення Малюка головою СБУ

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Василя Малюка на посаду голови Служби безпеки України.

За словами голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, очікується призначення очільників МВС і СБУ.

Арахамія раніше повідомляв, що МВС очолить Ігор Клименко, а головою СБУ стане Василь Малюк. Наразі вони є виконувачами обов'язків.

Василь Малюк виконує обов’язки голови СБУ від липня минулого року після

усунення з посади голови СБУ Івана Баканова, який очолив відомство у серпні 2019 року.