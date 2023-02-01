СБУ повідомила про обшуки в справі про легалізацію коштів Медведчука

Служба безпеки України повідомляє, що провела низку обшуків у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних одному з депутатів Верховної Ради від забороненої партії «ОПЗЖ». Слідство вважає, що ці комерційні структури були залучені «до протиправних схем легалізації коштів в інтересах колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака».

«Аналогічні схеми працювали також на користь інших громадян Росії та Білорусі, до яких були застосовані санкції РНБО, країн ЄС та США», – йдеться в повідомленні.

У СБУ зауважили, що наразі її дії спрямовані на ліквідацію всіх протиправних схем і каналів легалізації фінансових активів, які застосовували зловмисники.

«Зокрема, йдеться і про викуп корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та російськими банками, і про спрямування коштів від продажу нерухомості на фінансування дій, що задають шкоди державній безпеці. Щоб отримати додаткові докази злочинної діяльності, правоохоронці провели обшуки за місцями проживання службових осіб і в офісах будівельних компаній», – йдеться в повідомленні.

Слідчі дії проводили за такими статтями Кримінального кодексу України:

планування, підготовка, розв’язування і ведення агресивної війни;

фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

У СБУ не назвали імені народного депутата, про якого йдеться. За даними «Української правди», це Вадим Столар. Його реакція на обшуки наразі невідома.

15 вересня Служба безпеки України повідомила, що Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відхилив апеляційну скаргу партії «Опозиційна платформа – За життя» («ОПЗЖ») і остаточно заборонив її діяльність.

Рішення про заборону функціонування «ОПЗЖ» було ухвалене на підставі указу президента та рішення РНБО.

20 червня Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». Згідно з рішенням суду, її майно та кошти мають передати державі. Співголова ОПЗЖ Юрій Бойко назвав це рішення «правовим нігілізмом» та «грубим порушенням прав партії».