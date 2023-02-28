«Альфа-Банк» російських олігархів не можуть націоналізувати через «помилку» в законі

«Альфа-банк» («Сенс Банк»), який належить підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену й Андрію Косогову, в Україні не можуть націоналізувати через зміст спеціального закону. А саме – закон визначає єдиною умовою націоналізації неплатоспроможність, натомість у «Альфа-Банку» таких фінансових проблем немає. У Верховній Раді визнають, це – «помилка» в законі, яку необхідно виправити, але протягом чотирьох місяців з моменту ухвалення зміни до закону так і не були внесені. Про це йдеться у матеріалі «Схем» (Радіо Свобода) «Хто гальмує націоналізацію «Альфа-Банку»?».

У жовтні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон «Про особливості виведення з ринку системно-важливого банку в умовах воєнного стану», який передбачає спрощену процедуру виведення банку з ринку за участю держави – націоналізацію. Відповідно до закону, під час дії воєнного стану держава може купити банк за 1 гривню, незалежно від фактичного розміру його капіталу і без докапіталізації. Водночас єдиною підставою для націоналізації банку в ухваленому законі вказали – неспроможність банку погасити зобов’язання перед вкладниками через брак коштів. «Альфа-Банк» (віднедавна «Сенс Банк») наразі таких фінансових проблем немає.

У коментарі «Схемам» один з ініціаторів законопроєкту – народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк підтвердив, що документ внесли на розгляд парламенту вже із «помилкою».

«Люди, які писали цей закон і, які перебувають в Офісі президента, внесли його із цією помилкою. Я не стверджую, що вона була свідомою. Але багато колег і з влади, і з опозиції – ставили це запитання (щодо помилки – ред.) на засіданні комітету двічі. Ми двічі збиралися, бо там вже і Мін’юст знайшов цю помилку», – говорить народний депутат.

Водночас через чотири місяці після ухвалення закону із «помилкою», за словами Железняка, жодна з інституцій – ні Національний банк, ані Офіс президента – не проявила ініціативу щодо її виправлення і не запропонувала зміни до закону.

Публічно у відповідь на запит «Схем» у Нацбанку визнали, що закон потребує вдосконалення.

«Для нас це є очевидним, і ми почали рухатися в напрямку вдосконалення профільного законодавства. Наразі не готові розголошувати деталі, робота триває. У разі реєстрації законопроєкту (про внесення змін – ред.), у пакеті документів буде порівняльна таблиця для чіткого розуміння, які саме правки мають бути внесені», – написала пресслужба регулятора.

За інформацію джерел «Схем» у банківській сфері, однією з підстав для націоналізації банку регулятор розглядає санкції щодо власників банку, які були введені ще в жовтні 2022-го року.

«Схеми» також звернулися за роз’ясненням до Офісу президента і опублікують відповідь одразу, як її отримають.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв в ефірі національного телемарафону, що націоналізація «Альфа-Банку («Сенс Банк») вже почалася. Пізніше заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що регулятор не бачить підстав для такої націоналізації, посилаючись на законодавство.

«Схеми» раніше розповідали, що за рік повномасштабної війни Україна конфіскувала активи лише трьох російських олігархів – Володимира Євтушенкова, Олега Дерипаски та Михайла Шелкова.

27 лютого стало відомо, що Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави 88,89% акцій PIN банку іншого російського олігарха – Євгена Гінера.