Апеляційний суд підтвердив законність націоналізації «Приватбанку» – НБУ

Шостий апеляційний адміністративний суд закрив провадження у справі про оскарження рішень про виведення «Приватбанку» з ринку за участю держави та підтвердив правомірність його націоналізації, повідомляє пресслужба Національного банку України.

НБУ вітає це рішення суду апеляційної інстанції.

«Рішення про виведення неплатоспроможного «Приватбанку» за участю держави приймалося відповідно до норм діючого законодавства, було підтримане РНБО та урядом з метою забезпечення фінансової стабільності та збереження коштів громадян.Сьогодні, через 6 років, суд підтвердив неможливість повернення Приватбанку колишнім власникам, на докапіталізацію якого держава витратила понад 155 мільярдів гривень», – зазначив представник юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.



Він констатував, що усі рішення державних органів щодо націоналізації «Приватбанку» є чинними.

У суді наразі не повідомляють деталей рішення щодо «Приватбанку».

У червні Касаційний господарський суд Верховного суду задовольнив касаційні скарги «Приватбанку» та уряду у справі проти колишніх власників, провадження закрили. Йдеться про позов компанії BIRGMINTON INVESTING INC, пов’язаної з колишніми власниками банку.

У «Приватбанку» тоді зауважили, що у цій справі ключовим було застосування закону про регулювання банківської діяльності, за яким всі судові провадження у справах за позовами колишніх акціонерів банку підлягають закриттю.

Уряд України 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку» і влив у його капітал понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку, його акціонери, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як «Приватбанк» і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

У лютому Велика Палата Верховного Суду підтвердила законність «Приватбанку» у справі за позовом колишнього голови правління банку Олександра Дубілета до «Приватбанку», Міністерства фінансів і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.