«Політ у космос» не відбувся – голова НБУ про відмову від фіксованого курсу гривні до долара

Після відмови від фіксованого курсу валюти стрімкого знецінення гривні не відбулося, написав голова Національного банку України Андрій Пишний у фейсбуці за підсумками першого дня, коли регулятор уможливив вільніше курсоутворення.

«Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила «політ у космос», який пророкували російські ІПСО (інформаційно-психологічні спецоперації – ред.). А якщо врахувати, що раніше курс продажу валюти на міжбанку був близьким до 36,9 гривні за долар (офіційний курс + 1%), то вона навіть дещо зміцнилася. Якщо бути точним — до 36,5901 гривні за долар. Так, це вище, ніж офіційний курс, який діяв учора, але лише на 0,06%», – написав Пишний.

За його словами, зростання попиту на ринку є очікуваним для НБУ.

«Валютний ринок намагається протестувати рішучість НБУ. НБУ продав стільки, скільки потрібно, щоб задовольнити цей попит. І це ще раз підтверджує той факт, що в нас немає «червоних ліній» у частині інтервенцій. Наша мета — зберегти курсову стійкість. Переконаний, що, коли ринок зрозуміє, що НБУ не планує відпускати гривню у вільне плавання, інтервенції поступово стабілізуються», – наголосив Пишний.

Коливання курсу будуть, але в обидва боки і дуже несуттєві, додав очільник регулятора.

Національний банк із 3 жовтня впровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. Цей режим відрізняється від того, що діяв до 24 лютого 2022 року, коли НБУ лише згладжував курсові коливання, а офіційний курс гривні щодо долара залишався незмінним.