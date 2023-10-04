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«Політ у космос» не відбувся – голова НБУ про відмову від фіксованого курсу гривні до долара

Голова НБУ Андрій Пишний

Після відмови від фіксованого курсу валюти стрімкого знецінення гривні не відбулося, написав голова Національного банку України Андрій Пишний у фейсбуці за підсумками першого дня, коли регулятор уможливив вільніше курсоутворення.

«Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила «політ у космос», який пророкували російські ІПСО (інформаційно-психологічні спецоперації – ред.). А якщо врахувати, що раніше курс продажу валюти на міжбанку був близьким до 36,9 гривні за долар (офіційний курс + 1%), то вона навіть дещо зміцнилася. Якщо бути точним — до 36,5901 гривні за долар. Так, це вище, ніж офіційний курс, який діяв учора, але лише на 0,06%», – написав Пишний.

За його словами, зростання попиту на ринку є очікуваним для НБУ.

«Валютний ринок намагається протестувати рішучість НБУ. НБУ продав стільки, скільки потрібно, щоб задовольнити цей попит. І це ще раз підтверджує той факт, що в нас немає «червоних ліній» у частині інтервенцій. Наша мета — зберегти курсову стійкість. Переконаний, що, коли ринок зрозуміє, що НБУ не планує відпускати гривню у вільне плавання, інтервенції поступово стабілізуються», – наголосив Пишний.

Коливання курсу будуть, але в обидва боки і дуже несуттєві, додав очільник регулятора.

Національний банк із 3 жовтня впровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. Цей режим відрізняється від того, що діяв до 24 лютого 2022 року, коли НБУ лише згладжував курсові коливання, а офіційний курс гривні щодо долара залишався незмінним.

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